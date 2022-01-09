 

Венгрия получила партию российской вакцины «Спутник Лайт»

09.01.2022, 2:13, Новости дня
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Партию российской вакцины «Спутник Лайт» доставили в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Сотрудничество РФ и Венгрии (в сфере вакцинации населения – прим. ВЗГЛЯД) продолжается, прибыла первая партия… российской вакцины «Спутник Лайт», которая используется в немалом количестве государств в качестве третьей вакцины», – отметил Сийярто в Facebook, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «Спутник Лайт» в качестве препарата для третьей вакцинации уже используется в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Индии. Среди европейских стран «Спутник Лайт» использует Сан-Марино и планирует начать использовать Сербия.

По его словам, эксперты Национального центра общественного здоровья сейчас изучают эту вакцину, и если они решат, что препарат безопасен, эффективен и подходит для третьей вакцинации, Венгрия обязательно начнет переговоры с российским производителем.

Министр отметил, что благодаря сотрудничеству Москвы и Будапешта в области вакцинации в Венгрии был привит почти один миллион человек и страна первой в Европе достигла порога в 60% вакцинированных.

«Чем больше вакцин доступно, тем лучше. Чем больше вакцин смогут использовать венгры, тем лучше», – подчеркнул Сийярто.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, что Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава РФ о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории страны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.



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