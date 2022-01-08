 

Ученые рассказали, почему хвойные деревья вечнозеленые

08.01.2022, 22:55, Новости дня
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Ученые из Амстердама снова взялись за поиск ответа на вопрос, который, казалось, всем давно известен. А именно, они исследовали причину вечнозелености хвойных деревьев.

Ранее данный феномен объясняли очень просто. Листья, мол, слишком велики, а потому при снижении температуры не могут выполнять свои функции. Зато маленькие иглы хвойных растений выдерживают даже зимнюю стужу.

Но теперь ученые установили, что у елки сосны и других представителей данного вида деревьев по-другому устроены белки. В них вообще не прекращается обмен веществ даже при очень низких температурах. А фотосинтез продолжается даже при самом слабом освещении. Таким образом, деревьям просто нет смысла сбрасывать хвою.



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