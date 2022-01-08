 

Высший уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана

08.01.2022, 22:32, Новости дня
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В Жамбылской области Казахстана введен «красный» (высший) уровень террористической угрозы, сообщают СМИ.

В субботу МВД Казахстана сообщило, что в регионе ранены семь правоохранителей, один погиб, задержаны свыше 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар-24» и «Sputnik Казахстан».

Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.



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