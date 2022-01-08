 

“Вот это перформанс”. Вакарчук показал, как пел колядки на улице Львова

08.01.2022, 21:30, Новости дня
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“Тот момент, когда из зрителя вдруг становишься исполнителем”, – подписал он публикацию.

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Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

“Вот это перформанс”, – прокомментировала vodo_le_eva.

“Это так мило”, – написала gucci_kati.

Контекст:

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) 14 мая 1975 года. В 1994-м он присоединился к коллективу “Клан тиші”, заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться “Океан Ельзи”, а Вакарчук стал лидером коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

25 августа стало известно, что в мае у Вакарчука родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.

Мать Святослава Вакарчука работала преподавателем физики, она доцент Львовской национальной академии ветеринарной медицины имени Гжицкого. Отец музыканта – Иван Вакарчук (1947–2020) – бывший министр образования и науки Украины (2007–2010), ректор Львовского университета (1990–2007, 2010–2013). Он умер в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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