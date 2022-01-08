 

В Киеве “заминировали” все торговые центры – полиция

08.01.2022, 19:18, Новости дня
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“Заминировали все торговые центры в Киеве”, – проинформировали правоохранители. 

Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.

Контекст:

25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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