В Киеве “заминировали” все торговые центры – полиция
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“Заминировали все торговые центры в Киеве”, – проинформировали правоохранители.
Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.
Контекст:
25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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