 

Смольный губит под снежными завалами 185 тысяч «озимых» тюльпанов

08.01.2022, 19:14, Новости дня
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Завалы грязного снега, громоздящиеся на каждом петербургском газоне, рискуют отравить техническими солями почву. Экологи винят в ситуации Смольный и градоначальника Александра Беглова.

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Не успели в городе решить вопросу со снежными завалами, как Смольный поделился с петербуржцами радостной новостью о том, что к весне Комитет благоустройства высадит в городе 500 тысяч виол. На клумбах города также распустятся 185 тысяч тюльпанов, посаженых осенью.

Однако экологи ехидно замечают, что обещанных садов и клумб жители Северной столицы могут и не увидеть, если Смольный не выделит дополнительные деньги на восстановление почв, загубленных нерадивыми коммунальщиками. Проблема в том, что зимой они вместо вывоза снега на станции сбрасывают его на газоны. Так незатейливо в городе организована расчистка снега усилиями Смольного и градоначальника Александра Беглова.

Весной слой грязных сугробов тает, оставляя после себя соли, за которые не скажут спасибо ни деревья, ни тюльпаны. Экологи подозревают, что лето 2021 года петербуржские зеленые массивы перенесли плохо вовсе не из-за «аномальной жары», о которой говорил Смольный, а из-за пресловутой концентрации солей.



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