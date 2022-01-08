 

“Укрзалізниця” назначила дополнительные рейсы “Лыжного экспресса” из Киева до Славского

08.01.2022, 17:49, Новости дня
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“Лыжный экспресс” “Киев – Славское” будет дополнительно курсировать 10-го и 16 января 2022 года”, – говорится в сообщении.

Поезд №745/746 “Киев – Славское” будет отправляться из Киева в 6.02 и прибывать в конечный пункт в 13.54. В обратном направлении из Славского поезд будет отправляться в 16.20 и прибывать в Киев в 23.50.

“На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе”, – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что на маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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