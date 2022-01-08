 

В Иркутской области трое заключенных объявили голодовку

08.01.2022, 14:10, Новости дня
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Трое осужденных в исправительной колонии ИК-2 в Ангарске объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Иркутской области.

«29 декабря 2021 года трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом уточняется, что осужденных посетили представители прокуратуры и уполномоченный по правам человека в Иркутской области. В ведомстве также опровергли информацию о том, что голодовка заключенных связана с применением насилия в их адрес со стороны работников исправительного учреждения. «Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 1 января сторонники бывшего президента Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, прервали массовую бессрочную голодовку за его освобождение, начатую 21 декабря.

В голодовке участвовало более 150 человек, они проводили акцию в палатках у центрального офиса своей партии «Единое национальное движение» и не допускали журналистов, что вызывало в значительной части общества скепсис и недоверие по отношению к голодовке.

Оппозиционеры обещают после новогодних праздников прибегнуть к иным формам и методам протеста.



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