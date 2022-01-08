Войска РФ окружили Украину с трех сторон – The New York Times опубликовало новую карту

Как отмечает издание, российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте отмечены рода войск и их численность, указаны виды техники. По предварительным данным, в район украинской границы стянуто около 100 тыс. российских военных.

“Войска, танки и тяжелая артиллерия выдвигаются на позиции, которые угрожают расширением конфликта на востоке Украины, а также потенциально могут открыть новый фронт на северной границе Украины, ближе к столице”, – утверждает издание.

Опрошенные NYT аналитики не утверждают однозначно, что Россия намерена напасть на Украину, но подчеркивают, что Москва находится на пути к тому, чтобы создать “структуру, необходимую для масштабного вторжения”.

На карте отмечены основные скоплений российских войск с артиллерией тяжелой техникой и танками.

Отмечается, что значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности, в Клинцы Брянской области – место, неподалеку от которого сходятся украинская, белорусская и российская границы. “Эти позиции находятся в пределах легкой досягаемости от Киева”, – говорится в материале.

Другие группы расположены неподалеку от Воронежа, в районе Волгограда и у границы с оккупированными территориями на Донбассе. Также группы, включающие артиллерию, размещены в Краснодарском крае и в Крыму.

Фото: nytimes.com

“В худшем для Украины случае российские войска могут вторгнуться в Украину с севера и востока и угрожать столице””, – подчеркивает издание.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

—