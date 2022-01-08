 

СМИ приписали в заслуги Беглова постройку нового корпуса ДГБ №2

08.01.2022, 14:04, Новости дня
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Правительство Петербурга отчиталось о завершении строительства нового корпуса детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины (ДГБ № 2) на Васильевском острове. Близкие Смольному СМИ отметили заслугу губернатора Александра Беглова в завершении работ, напомнив, что в 2020 году он посещал объект и пообещал, что строители уложатся в сроки.

На самом деле роль градоначальника в расширении больницы сильно преувеличена, ведь работы начали еще в 2010 году, а объект превратился в долгострой из-за вмешательства Смольного. Подведомственные горадминистрации комитеты неоднократно сдвигали начало строительства, изменяя то высоту здания, то площадь и планировку. Ввод в эксплуатацию также сдвинули. Врачи надеялись переехать в новый корпус еще в ноябре.  В целом расширение детской городской больницы № 2 можно назвать условным, мест, как и прежде, осталось 400.

В Петербурге тем временем наблюдается острая нехватка социальной инфраструктуры, а небольшие стационары, которые строят по 10 лет, не могут удовлетворить потребности горожан на фоне активной жилой застройки. Не хватает больниц, поликлиник, школ, детских садов. В Смольном попытались решить проблему, переложив ответственность за возведение соцобъектов на девелоперов, но в итоге это только увеличило стоимость квадратного метра.

Александр Беглов не в первый раз пиарится на объектах, строительство которых запустили прошлые губернаторы. Например, осенью 2021 года чиновник приписал себе открытие в Петербурге завода финской компании Vilakone Oy, завода по производству медтехники немецкой компании Sarstedt и предприятия Hyundai WIA Rus, однако все проекты были инициированы Георгием Полтавченко.



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