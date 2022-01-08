 

Intel представит эталонный ноутбук NUC 12 Enthusiast

08.01.2022, 14:04, Новости дня
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Напомним, что эталонные ноутбуки не предназначены для серийного производства. Однако они становятся той базой, на которой другие разработчики создают свои модели аналогичных устройств, совместимые с платформами определенных процессоров.

Компания Intel готовит именно такой эталонный ноутбук. Как сообщили ее представители, он получит название NUC 12 Enthusiast. Также в компании Intel отметили, что новинка выйдет с графикой Arc и процессором Alder Lake.

Очевидно, созданные по данному образцу ноутбуки получат объем оперативной памяти не только 8 и 12 Гб, но и 16 Гб. Кроме того, разработчик допускает использование, кроме Intel Arc, видеокарт NVIDIA. В дальнейшем разработчики обещают рассказать о своем эталоне подробнее.



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