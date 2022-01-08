Intel представит эталонный ноутбук NUC 12 Enthusiast

Напомним, что эталонные ноутбуки не предназначены для серийного производства. Однако они становятся той базой, на которой другие разработчики создают свои модели аналогичных устройств, совместимые с платформами определенных процессоров.

Компания Intel готовит именно такой эталонный ноутбук. Как сообщили ее представители, он получит название NUC 12 Enthusiast. Также в компании Intel отметили, что новинка выйдет с графикой Arc и процессором Alder Lake.

Очевидно, созданные по данному образцу ноутбуки получат объем оперативной памяти не только 8 и 12 Гб, но и 16 Гб. Кроме того, разработчик допускает использование, кроме Intel Arc, видеокарт NVIDIA. В дальнейшем разработчики обещают рассказать о своем эталоне подробнее.