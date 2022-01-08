“Ваша лучшая работа”. Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей

“Моя крутышка Ло. С Рождеством. Всем тепла”, – подписал он публикацию.

“Это ваша лучшая работа! Определенно!” – отреагировала minasanya.

“Мама и папа в одном лице!” – написал soloshenko355.

“Какая же красивая девчонка то”, – прокомментировала youlina_yep.

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Контекст:

Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане.

В браке с Жанной Бадоевой он прожил вместе с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

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