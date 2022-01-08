Le Monde – впервые за 25 лет инфляция в Еврозоне достигла 5%

Повышение тарифов на электроэнергию привело в Еврозоне к резкому росту инфляции до 5%, что является рекордом за всю 25-летнюю историю наблюдений, пишет Le Monde со ссылкой на данные Евростата. В то же время в Европейском центральном банке считают такую ситуацию временной и ожидают снижения инфляции до 2% к 2023 году.



AP

В декабре из-за стремительного подорожания энергоносителей темпы роста инфляции в Еврозоне достигли 5% в год, приводит Le Monde первые оценки Евростата, опубликованные в пятницу. Статистическая служба Евросоюза подчёркивает, что с начала ежегодных исследований в январе 1997 года не регистрировала таких высоких показателей инфляции для 19 европейских стран с единой валютой. В докладе также указывается, что в декабре ежегодный рост стоимости электроэнергии достиг 26%, оставив далеко позади остальные отрасли: тарифы на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 3,2%, тарифы на промышленные товары — на 2,9%, на услуги — на 2,4%.

Как рассказывает издание, текущий уровень инфляции намного превышает установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ) лимит в 2%. При этом в ведомстве считают, что такая ситуация является временной и объясняется прежде всего резким повышением тарифов на газ и электричество. Среди причин называют также трудности с промышленными поставками, которые мешают производству на фоне особенно высокого потребительского спроса.

В связи с новыми данными ЕЦБ поменял свои прогнозы и теперь ожидает рост цен на 3,2% в 2022 году, а не на 1,7%, как ожидалось. Предполагается, что порог в 2% удастся преодолеть только в 2023 году, причём в последние месяцы эта цель всё больше отдаляется. Тем не менее аналитик компании Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс прогнозирует, что, достигнув 5% в декабре, инфляция в Еврозоне должна пойти на спад в новом году из-за снижения цен на энергоресурсы.

Рост цен вызвал беспокойство у населения, чьи доходы не растут с такой же скоростью, отмечается в статье. Особенно сильно тревога ощущается в Германии — ведущей экономике Европы, где о рекордном с 1992 года росте цен заговорили на передовицах газет. Среди крупнейших стран в декабре уровень инфляции в Германии достиг 5,7%, а в Испании — 6,7%, что превышает средний показатель по ЕС. Скачок инфляции особенно сильно затронул Прибалтику: в Эстонии самый высокий показатель в Еврозоне — 12%, а в Литве — 10,7%. В то же время большей стабильностью, по данным Евростата, могут похвастаться Италия (4,2%) и особенно Франция (3,4%), а самые низкие цифры приходятся на Мальту (2,6%) и Финляндию (3,2%), пишет Le Monde.