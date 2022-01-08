Мост обрушился в центре Минска

Пешеходная часть моста обрушилась в Минске, никто не пострадал, информирует пресс-служба МЧС Белоруссии.

«Подразделения МЧС работают на месте обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В мэрии Минска сообщили, что ведется демонтаж обрушившейся конструкции.

«Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске – усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур). Все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно», – говорится в сообщении Мингорисполкома.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке.