Одиннадцать человек отравились хлором в бассейне в Башкирии

Два человека направлены в реанимацию, еще девять – в токсикологическое отделение больницы в Башкирии после того, как надышались хлором в одном из бассейнов, информирует республиканское ГУ МЧС.

«В Главное управление МЧС РФ по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что 11 человек, предварительно, надышались хлором в с. Ясная поляна Иглинского района по ул. Хвойная, 2 в банном комплексе «Домашний». Все 11 человек госпитализированы. Два в реанимации, девять человек в токсикологическом отделении», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, 3 января прокуратура Омской области начала проверку из-за госпитализации с подозрением на отправление парами хлора девяти несовершеннолетних после посещения спортивно-оздоровительного центра.