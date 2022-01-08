 

МВД назвало самые подделываемые купюры в России

08.01.2022, 9:44, Новости дня
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Фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД.

«В 2021 году фальшивомонетчики в основном изготавливали поддельные банковские билеты Центрального банка России номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей», – сообщил источник ТАСС.

Всего за 11 месяцев прошлого года по факту изготовления поддельных денег и ценных бумаг возбуждено больше 19 тыс. уголовных дел. В 2020 году наиболее часто подделываемыми купюрами были пять и одна тыс. рублей, а возбуждено было почти 18 тыс. уголовных дел.

В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.

Напомним, в ноябре полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана пресекли масштабное производство фальшивых денег. Купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации.



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