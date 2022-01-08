Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести новые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.
«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом РФ Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», – отметил французский лидер на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, передает ТАСС.
Напомним, что в декабре Владимир Путин обсудил по телефону с Эммануэлем Макроном урегулирование внутриукраинского конфликта, нежелание Киева выполнять минские договоренности.
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