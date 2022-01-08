Живущий за границей экс-банкир назвал себя лидером оппозиции Казахстана, а Токаева – “мебелью” Назарбаева

Аблязов сказал, что видит себя “лидером оппозиции”, готов вернуться в Казахстан и в случае, если “протесты обострятся”, возглавить временное правительство.

По словам оппозиционера, участники протеста спрашивают его, когда он вернется, и обвиняют его, что он не возглавляет протесты в самом Казахстане.

Он также отвергает заявления о том, что протесты в стране финансируются Западом, объяснив подобные слова “советскими клише”. Аблязов считает, что Запад не помогает ему, а мешает.

Действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева оппозиционер назвал “мебелью” первого президента Нурсултана Назарбаева. По словам Аблязова, Назарбаева сейчас нет в стране, но он руководит происходящим “телефоном и средствами связи”.

Выходить на протесты Аблязов призывал жителей Казахстана еще в январе 2021 года, когда в стране проходили парламентские выборы.

Reuters отмечает, что Аблязов, который был министром энергетики при Назарбаеве, заочно осужден в Казахстане за мошенничество, растрату и организацию убийства. Во Франции он получил статус беженца. Обвинения против него он называет политически мотивированными.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

В МВД Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Вечером 7 января МВД страны сообщило о 3,8 тыс. задержанных.

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