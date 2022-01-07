 

В Закарпатской области нашли тело подростка, который во время паводка упал в реку

07.01.2022, 23:28, Новости дня
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“Сегодня, 7 января, тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения. В настоящее время сотрудники полиции в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства смерти подростка. Напомним: в этот период в регионе были сильные дожди и вытекание речных вод”, – говорится в сообщении.

Житель села Кобылецкая Поляна Богдан Щерба два дня жил в доме лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму. 5 января, возвращаясь домой на подводе, они попали в поток воды и оказались в реке. Мужчина доплыл до берега, а мальчик пропал.

Контекст:

В начале января в ряде областей западной части Украины вода в реках поднялась, прогнозировали дальнейшее повышение ее уровня более чем на два метра.

В Закарпатской области к утру 6 января вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 177 домохозяйств, сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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