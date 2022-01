“Работаем бок о бок”. США согласовали позиции с Украиной накануне переговоров с РФ по безопасности

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

“Он [Блинкен] обсудил потенциальную реакцию США и союзников на наращивание военной мощи России возле границ Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией. Госсекретарь подчеркнул, что “без Украины не будет разговоров об Украине”, – отметил Прайс.

Блинкен рассказал в Twitter, что во время разговора с Кулебой “еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны США”.

“Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России”, – написал госсекретарь США.

I reiterated unwavering U.S. support for Ukraine in my call with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today. We are working hand-in-hand with Ukraine, @NATO Allies, and partners to deter further Russian aggression.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 7, 2022

По словам Кулебы, Блинкен позвонил ему после внеочередного заседания глав МИД стран НАТО.

“Блинкен сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня”, – сообщил глава МИД Украины в Twitter.

Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 7, 2022

7 января в Брюсселе состоялось внеочередное заседание глав МИД стран НАТО. В частности, министры иностранных дел обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готов выслушать предложения России по безопасности в Европе, но этот диалог должен проходить в консультациях с Украиной.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

