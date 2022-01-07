Пожар в подмосковных Химках перекинулся на склад с лакокраской

Огонь с горящего склада с продуктами перекинулся на склад с лаками и красками, сообщил источник в экстренных службах.

«Огонь перешел на склад с лакокрасочной продукцией», – сказал ТАСС источник.

Ранее в пятницу произошел пожар на продуктовом складе в подмосковных Химках. Площадь возгорания составила две тыс. квадратных метров.

По данным МЧС, к тушению были привлечены 49 человек и 15 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что ночной клуб загорелся на дебаркадере у ярославского причала, с места эвакуировали несколько десятков человек.