 

Пожар в подмосковных Химках перекинулся на склад с лакокраской

07.01.2022, 17:18, Новости дня
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Огонь с горящего склада с продуктами перекинулся на склад с лаками и красками, сообщил источник в экстренных службах.

«Огонь перешел на склад с лакокрасочной продукцией», – сказал ТАСС источник. 

Ранее в пятницу произошел пожар на продуктовом складе в подмосковных Химках. Площадь возгорания составила две тыс. квадратных метров. 

По данным МЧС, к тушению были привлечены 49 человек и 15 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что ночной клуб загорелся на дебаркадере у ярославского причала, с места эвакуировали несколько десятков человек. 



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