В казахстанском городе Тараз продлили комендантский час

В Казахстане в городе Тараз продлили комендантский час, патрульные полицейские оповещают об этом жителей.

«С сегодняшнего дня он начинается с 19 часов (16.00 мск ) до 7 часов утра (4.00 мск)», – говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.

Отмечается, что патрульные полицейские по громкоговорителю предупреждают жителей города о комендантском часе.

В среду из-за беспорядков руководство Казахстана ввело по всей стране режим чрезвычайного положения. По всей республике произошло отключение интернета. Позднее в нескольких районах интернет вернулся. В четверг доступ к интернету пропал в Алма-Ате.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.