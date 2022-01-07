“Отличные ноги”. Фролова заявила, что у нее “накипело”, и оголила бедра с декольте

Ведущая позирует, демонстрируя в кадре голое бедро.

“Накипело. Какого отвечать на “спасибо” – “пожалуйста”? В любом языке существует масса вежливых и более уместных ответов на формальную благодарность. Особенно это дико слышать от официантов или читать в отдельных сообщениях”, – написала Фролова под снимком.

В качестве приемлемых для нее вариантов ответной благодарности она предложила использовать фразы “на здоровье”, “к вашим услугам”, “был рад пригодиться”.

“Чувствовать же язык надо, послать каждый раз хочется после ваших “пожалуйста”, – высказалась она.

“Отличные ноги”, – отреагировал на фото украинский журналист Виталий Сыч.

https://www.facebook.com/vasilisa.frolova/posts/10209096342243024

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

Спустя почти полтора месяца после рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова вышла на работу – она ведет эфиры на “Радио НВ”, а до декрета была ведущей канала “Прямий”.

Отцом ребенка является телепродюсер Дмитрий Котеленец.

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