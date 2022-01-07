Большинство жителей Германии поддержали «Северный поток – 2»

Около 60% опрошенных жителей Германии поддерживают реализацию газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

Большинство немцев (60%) хотят сохранить скандальный газопровод «Северный поток – 2». Отмечается, что наибольшее одобрение проект находит у последователей правой партии «Альтернатива для Германии». Там за газопровод высказались 86% опрошенных, передает РИА «Новости».

При этом по большей части негативно к газопроводу относятся сторонники «Зеленых». Кроме того, на востоке ФРГ за проект выступают 70% участников опроса, в западной части страны – 57%.

Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2».