Хоккеисты и тренеры ЦСКА зразились коронавирусом

Результаты тестов на коронавирус трех игроков и двух тренеров московского хоккейного клуба ЦСКА дали положительные результаты, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Имена заразившихся не называются, сообщил источник РИА «Новости».

В пятницу армейцы проведут домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подольского «Витязя», в воскресенье на выезде встретятся с петербургским СКА.

Ранее коронавирус выявили в екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве». КХЛ отменила матчи екатеринбуржцев против хельсинского «Йокерита», омского «Авангарда» и рижского «Динамо». Также перенесены встречи «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и «Динамо» (Рига).

Ранее встреча сборных РФ и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде была отменена из-за случая заражения коронавирусной инфекцией в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Позже, из-за выявлений заболевания COVID-19 ряда спортсменов нескольких других сборных Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить проведение турнира.