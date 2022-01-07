 

В Харькове нашли тело младенца в пакете на улице

07.01.2022, 8:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители провели поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.

“Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя иностранная студентка харьковского вуза, живущая в доме, возле которого было найдено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу”, – говорится в сообщении.

Причины госпитализации студентки в полиции не уточнили.

Тело ребенка направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину его смерти.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

09.10 / Мусеев, которого подозревали в госизмене, вернулся в Харьков и записал видео поездки по городу

10.03 / Евросоюз начал работу над четвертым пакетом санкций против Беларуси – журналист

06.09 / В Умани зарегистрировалось более 27 тыс. хасидов из 10 стран – ГСЧС

04.04 / На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского

07.09 / В Кремле отказались оценивать запись «перехваченного» Минском разговора о Навальном

19.04 / МИД отреагировал на требование Чехии отнять у РФ часть территории посольства

20.08 / Вице-премьер Хуснуллин и губернатор Старовойт сделали прививки от COVID-19

09.04 / В мире: Китай вытесняет Россию из Сербии

29.01 / Суд отменил домашний арест Стерненко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика