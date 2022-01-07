 

DT – белые медведи бегут из США в Россию из-за таяния льдов

07.01.2022, 6:22, Новости дня
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Массовое таяние льдов в северных регионах США привело к тому, что местные белые медведи мигрируют в сторону России, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, популяция медведей в море Бофорта сократилась с 1500 до 900 особей, в то время как численность белых медведей в Чукотском море достигла уже 3 тысяч особей.


AP

Местные жители северных территорий США сообщают о том, что белые медведи постепенно мигрируют в сторону России, пишет The Daily Telegraph. «В конце 90-х годов здесь было 127 белых медведей. У нас была специальная патрульная команда, следившая за ними. Однако, когда началось сильное таяние льдов, мы перестали часто замечать белых медведей. Я уверен, что они всё ещё здесь есть, но большинство из них покинули эти места», — приводит издание слова рыбака с Аляски Германа Ахсока.

Как отмечает издание, исход белых медведей является самым явным свидетельством глобального потепления в северной части США, где за последние 50 лет средняя температура поднялась на 4,8 °С. Согласно последним данным статистики, численность белых медведей в море Бофорта, омывающем берега США и Канады, сократилась с 1500 до 900 особей. Основной причиной является таяние льдов, из-за которого медведям негде жить и охотиться.

Между тем, популяция медведей на принадлежащем РФ острове Врангеля увеличилась до 747 особей в 2020 году (в 2015 году на острове насчитывалось 589 особей). Общее количество белых медведей в Чукотском море выросло до 3 тыс. По словам учёного Карин Роде, медведи из Чукотского моря крупнее, выглядят более здоровыми и активно размножаются.

«Это великолепные животные. Они кочевники, как и мы. Многие из них ушли в Россию. Мне жаль, потому что они были олицетворением этого региона», — приводит издание слова Ахсока. Как отмечает The Daily Telegraph, Чукотское море привлекает медведей обилием рыбы и тюленей. При этом учёные предупреждают, что если льды и дальше будут таять, то под угрозой окажется популяция медведей и в Чукотском море, и в других местах.

 

 



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