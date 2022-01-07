 

Le Monde выделил три региона, где в 2022 году может грянуть война

07.01.2022, 6:22, Новости дня
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Большие державы по-прежнему рассматривают войну как один из инструментов в своём арсенале, пишет Le Monde. По мнению журналиста газеты, в 2022 году война потенциально может разразиться на Украине, в Иране и на Тайване.


Reuters

В своей редакторской статье журналист Le Monde выделил три региона, в которых больше всего возможна война в 2022 году. Это Украина, Иран и Тайвань.

По словам автора статьи, в Европе свою игру навязывает Владимир Путин. Журналист так описывает ситуацию: после «аннексии»* части Украины и организации отделения Донбасса российский президент готов отправиться прямиком в Киев и подчинить себе всю страну. А до этого он показал, насколько выросла сила его страны: ракеты последнего поколения, возможности для уничтожения в космосе, манёвры на границе с Украиной. А украинские генералы признавались, что сопротивляться российской армии они смогут максимум четыре дня, а потом речь будет идти только о партизанской войне.

Россия о своих амбициях напрямую заявила, когда представила США требования по безопасности. Путин хочет по сути вернуться к зоне влияния РФ времён СССР. Но, конечно, разговор ведётся только между крупными военными державами: Москва демонстративно исключила ЕС из этого обсуждения.

Автор статьи отмечает, что «переговорами» это можно назвать с большой натяжкой: Кремль заранее обозначил свои красные линии, будто связал себя по рукам, чтобы ему было сложнее делать какие-либо уступки. И не важно, права ли РФ и верит ли она сама в свои упрёки в адрес Запада, пишет журналист. РФ сама себя поставила в положение, когда ей необходимо будет действовать, если она не получит удовлетворения по своим красным линиям. И эта ситуация приближает мир к войне.

Что же до Ирана, то у него возобновились переговоры с США при посредничестве европейцев. Их цель — удостовериться, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Как напоминает автор статьи, небольшого прогресса они смогли достигнуть, но пространство для компромисса всё меньше и меньше.

Иранцы не забыли предыдущего президента Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора, при этом ещё и наложил санкции на Иран. Поэтому теперь они выставляют два предварительных условия. Они хотят, чтобы США обязались не выходить снова из договора, а также требуют снять с них санкции ещё до обсуждения.

На данный момент Иран достигает уровня обогащения урана в 60%, тогда как по соглашению ему позволялось лишь 3,7%. От 60% до 90% — уровня, необходимого для использования урана в военных целях, по мнению экспертов, нужен всего месяц. И это подталкивает Израиль и США к прицельному удару по ядерному комплексу Ирана. Но такой удар не останется без ответа. Ответ Израилю может поступить, например, с территории Ливана или даже Сирии. И тогда Ближний Восток снова вспыхнет.

В свою очередь, и Китай проводит манёвры, которые, по мнению Вашингтона, могут привести к вмешательству на Тайвань. Хотя Штаты и придерживаются концепции единого Китая, они ещё в 1979 году обязались поставлять на остров средства для обороны. Это не обязывает США вмешиваться в ситуацию, но Джо Байден сохраняет двусмысленность на этот счёт. И вряд ли свою операцию Китай проведёт прямо сейчас: осенью 2022 года планируется съезд партии, который должен избрать Си Цзиньпина на новый срок.

Получается, что США, Китай и РФ придерживаются восприятия, что война по-прежнему возможна в расстановке сил между государствами, война остаётся одним из инструментов в арсенале больших государств. Единственный сильный блок, который такого для себя не допускает, — Европейский союз, но это происходит скорее от бессилия, чем из-за его философии, считает журналист Le Monde. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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