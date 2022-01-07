Япония ввела ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Японии вводят режим усиленных мер против распространения коронавируса в префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этих регионах, сообщил министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива на заседании экспертной комиссии.

«В указанных трех префектурах за последнюю неделю значительно вырос индекс заболеваемости. Если не принять никаких действий, в ближайшее время там значительно вырастет нагрузка на медицинскую систему. Поэтому мы считаем, что в этих регионах следует ввести режим усиленных мер против вируса с 9 до 31 января», – приводит слова министра ТАСС.

Режим предполагает ограничения работы заведений общепита и других учреждений, а также ограничения на проведение массовых мероприятий. Официально решение будет утверждено в пятницу вечером на заседании правительственного штаба.

Днем ранее в Японии было выявлено более 4,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордно высокий показатель с 18 сентября 2021 года. Среди японских регионов хуже всего дела обстоят в южной префектуре Окинава. Там был установлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса за все время пандемии – 981.

Напомним, в начале декабря минувшего года финал Гран-при по фигурному катанию в Японии решили отменить в связи с запретом на въезд иностранных граждан на фоне ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» в мире. Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Японии в конце ноября.