 

Пострадавших при жесткой посадке вертолета в Башкирии доставили в Уфу

07.01.2022, 6:01, Новости дня
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Пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в Башкирии транспортировали в Уфу для госпитализации в республиканскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП), информирует Приволжская транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, «спасатели приволжского поисково-спасательного отряда МЧС РФ совместно с медиками центра медицины катастроф обнаружили вертолет, совершивший жесткую посадку, и с помощью ручного гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших», передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщили, что для перевозки пострадавших в Уфу задействовали медицинский вертолет. «Пострадавшие направлены машиной скорой медицинской помощи в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа», – позже сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, в четверг вечером в Благовещенском районе Башкирии вблизи населенного пункта Карагайкуль совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS350, выполнявший полет из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира. В результате жесткой посадки один человек погиб, еще двое пострадали. На земле жертв и разрушений нет.

По данным из открытых источников, ранее вертолетом Eurocopter AS350, совершившим жесткую посадку в Башкирии, владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году. По словам источника в авиаслужбах, предварительно, причиной авиапроисшествия рассматривается версия технической неполадки.



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