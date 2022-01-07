Пилот совершившего жесткую посадку в Башкирии вертолета вышел на связь

С пилотом совершившего жесткую посадку в Башкирии вертолета налажена связь, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

«С пилотом вертолета налажена связь. Из-за обильных осадков снега доступ к месту происшествия затруднен. Ведутся работы по организации доступа транспорта к месту жесткой посадки», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Предварительно, причиной авиапроисшествия с «Еврокоптером» рассматривается версия технической неполадки», – сообщил источник в авиационных службах.

По данным из открытых источников, ранее вертолетом Eurocopter AS350, совершившим жесткую посадку в Башкирии, владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году.

Напомним, в четверг вечером в Благовещенском районе Башкирии вблизи населенного пункта Карагайкуль совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS350, выполнявший полет из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира. В результате жесткой посадки один человек погиб, еще двое пострадали. На земле жертв и разрушений нет.