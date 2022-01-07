 

Пилот совершившего жесткую посадку в Башкирии вертолета вышел на связь

07.01.2022, 3:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С пилотом совершившего жесткую посадку в Башкирии вертолета налажена связь, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

«С пилотом вертолета налажена связь. Из-за обильных осадков снега доступ к месту происшествия затруднен. Ведутся работы по организации доступа транспорта к месту жесткой посадки», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Предварительно, причиной авиапроисшествия с «Еврокоптером» рассматривается версия технической неполадки», – сообщил источник в авиационных службах.

По данным из открытых источников, ранее вертолетом Eurocopter AS350, совершившим жесткую посадку в Башкирии, владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году.

Напомним, в четверг вечером в Благовещенском районе Башкирии вблизи населенного пункта Карагайкуль совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS350, выполнявший полет из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира. В результате жесткой посадки один человек погиб, еще двое пострадали. На земле жертв и разрушений нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

30.01 / США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России

06.11 / Украинские горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных от COVID-19 – Минздрав

25.07 / Госпитализированный с пневмонией писатель Крапивин попал в реанимацию

06.11 / Байден вырвался вперед в ключевой Пенсильвании

31.07 / Среди пассажиров попавшего в ДТП на трассе «Таврида» микроавтобуса был украинец

19.10 / Кроссовер VW Tiguan 2021 года стал доступен для заказа в Европе

28.09 / На нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» в Белоруссии произошел пожар

05.11 / Боб Марли и собачка Чапа. “Чесно” показало, как украинцы портили бюллетени на довыборах

03.06 / Иран и ЦАР лишены права голоса в ГА ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика