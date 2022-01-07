Экономика: Российская экономика приближается к зоне риска

Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках.

2021 год оказался весьма позитивным для российской экономики. Реальность превзошла самые оптимистичные прогнозы. За девять месяцев ВВП РФ вырос на 4,6%, а по итогам года вырастет на 4,3%, и это будет самая сильная динамика за последние десять лет, отмечает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Этот рывок удался не только за счет роста цен и спроса на нефть, но и благодаря сильному внешнему спросу на ненефтяной экспорт из России, который по итогам года вырастет до 50 млрд долларов, ожидает Орлова. Также увеличились расходы государства и розничные кредиты. Все это привело к значительному росту потребительского спроса как внутри страны, так и на внешних рынках – а это и стало главным двигателем экономического роста.

Что же будет с российской экономикой дальше, в 2022 году? Ее рост составит 2,5–2,7%, а большую часть года инфляция будет выше 5% и в лучшем случае к концу года снизится до 4,5–4,8%, ожидает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

В базовом сценарии компании мировая экономика тоже продолжит расти. Добыча нефти ОПЕК+ будет увеличиваться, что поддержит российский экспорт. Производственно-транспортные цепочки начнут восстанавливаться, границы – открываться, иностранные рабочие смогут вернуться на заработки, но все это ожидается скорее во втором полугодии 2022 года, говорит эксперт.

Бюджет России, дополнительно получивший в 2021-м 5 трлн рублей за счет экспорта, продолжит зарабатывать и в 2022-м. По прогнозу Беленькой, нефть в новом году будет стоить 70–75 долларов за баррель, что выше заложенной в бюджете среднегодовой цены Urals в 62,2 барреля. Профицит бюджета окажется даже выше, чем планируется (1,32 трлн рублей, или 1% ВВП).

Россия продолжит пополнять свои резервы за счет нефтегазовых доходов. «Для макроэкономической стабильности это хорошо, но поддержка экономики за счет бюджета сократится – правительство считает, что кризис закончился и нужно возвращаться к консервативной бюджетной политике», – говорит Беленькая.

«Реальные доходы россиян продолжат расти, в основном за счет сильного спроса на рынке труда, где ощущается дефицит рабочей силы. Тем не менее, пока показатель остается значительно ниже уровня 2013 года», – говорит собеседник. С другой стороны, внутренний спрос может замедлиться из-за ужесточения политики Центробанка, а россияне вернутся к политике сбережения.

«Рост потребительского кредитования и спроса в 2022 году практически гарантированно резко замедлится. И это прямое следствие начавшегося в первом квартале 2021 года ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В 2022 году это ужесточение будет даже более серьезным. Смягчить его сможет лишь уменьшение логистических и производственных проблем в мире, что окажет понижающее влияние на цены, или новая волна пандемии», – говорит Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. Орлова еще более пессимистична. По ее прогнозу, вопросы экономического роста будут оттеснены на второй план, потому что на первый выйдет беспокойство по поводу инфляции и геополитических рисков.

Все силы в 2022 году будут направлены на борьбу с инфляцией, которая в 2021-м выросла до 8–9%, а продовольственная инфляция – и вовсе до 11%. «Мы связываем больше половины (а именно 50–70%) ускорения общей инфляции с внешними факторами – важным инфляционным фактором является скачок в мировых продовольственных ценах, которые на сегодняшний момент растут темпом 31% год к году. Перебои в мировых цепочках поставок также усилили инфляционное давление», – объясняет Орлова. Учитывая высокую точку входа, «Альфа-банк» повышает прогноз по инфляции: в 2022 году ее не удастся остановить до целевых 4%, она снизится в лучшем случае до 6%, и Центробанк продолжит повышать ставку.

По словам Орловой, вероятным выглядит сценарий ускорения инфляции в первом полугодии 2022 года до 9–9,5%, и тогда ставка ЦБ может приблизиться к 10% на пике и долго оставаться на высоком уровне. По крайней мере, снижение ставки до уровня ниже 8% выглядит маловероятным, особенно на фоне ожидаемого повышения ставки ФРС, поясняет эксперт.

Побороть инфляцию будет тяжело, потому что велика вероятность сохранения высоких мировых цен на сырье, а также высокой мировой продовольственной инфляции. «Кроме того, существует два риска, которые не следует игнорировать. Во-первых, даже в случае отсутствия дополнительного роста сырьевых цен текущий скачок цен на газ будет отражаться на ценах на удобрения и, видимо, спровоцирует продолжение роста цен на продукты питания в 2022 году.

Во-вторых, на горизонте маячит еще один серьезный фактор риска – это замедление роста экономики в Китае», – говорит Наталия Орлова. После того, как в феврале в Китае пройдут Олимпийские игры, китайская экономика может начать слабеть. Это может привести к падению цен на нефть и, следовательно, ослаблению рубля.

По словам экономиста, из-за высокой инфляции в 2022 году стоит ожидать увеличения социальных расходов государства (в том числе на пенсии) примерно на 300–400 млрд рублей в дополнение к 13 трлн рублей в 2020 году. Кроме того, в новом году государство может начать тратить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Все это поддержит инфляцию и повысит зарплаты.

По оценке Орловой,

к концу 2022 года курс рубля ослабнет к 80 за доллар. Потому что в его курсе будет сохраняться геополитическая премия из-за ситуации в Белоруссии, а также ужесточение монетарной политики ФРС. Когда американский регулятор начнет повышать ставку, иностранные инвесторы продолжат терять интерес к покупке российского долга (ОФЗ), а это негативно отражается на курсе рубля.

«В целом 2022 год с высокой долей вероятности привнесет сильную финансовую волатильность. Хотя российская экономика продолжает выигрывать от смягчения квот по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ и существуют отложенные из-за пандемии инвестиционные проекты, ожидающие своего завершения, на фоне высокой инфляции мы ориентируемся на сценарий роста ВВП на 1,5% на будущий год», – резюмирует Наталия Орлова.

Существует целый ряд рисков для нашей экономики, которые могут существенно ухудшить ее состояние в новом году. «Риски для экономики связаны с новыми локдаунами в мире в случае острых вспышек пандемии, с кризисом в экономике Китая, который может привести к значительной коррекции цен на нефть, с резким ужесточением денежно-кредитной политики мировых центробанков, которое может привести к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, оттоку капиталов с развивающихся рынков и замедлению роста мировой экономики», – указывает Ольга Беленькая.

Для РФ по-прежнему важными остаются геополитические риски. США и ЕС предупреждают о значительно более серьезных, чем ранее, экономических санкциях в случае вооруженного конфликта с Украиной.

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