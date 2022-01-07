 

«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы в Казахстан и приостановил продажу билетов

07.01.2022, 3:34, Новости дня
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан и обратно на 6 и 7 января, а также приостановила продажу билетов на рейсы в эту страну, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Отменены все рейсы из Москвы и в обратном направлении на 6 января: Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957), Актау (SU1954/1955).

Отменены также рейсы на 7 января: Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957).

На 8 января отменен только рейс в Актобе (SU1948/1949). Также были отменены рейсы «Аэрофлота» в Алма-Ату и Нур-Султан 5 января.

«Авиакомпания осуществляет оповещение пассажиров через контакт-центр. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств», – указали в «Аэрофлоте».

Также временно была приостановлена продажа билетов на рейсы авиакомпании в Казахстан на ближайшие две недели.

В среду «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Алма-Ату. Самолет должен был отправиться из «Шереметьево» в 20.55 мск.

Участники беспорядков 6 января разгромили международный аэропорт в Алма-Аты, при этом пассажиры не пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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