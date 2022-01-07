 

США захотели помочь Казахстану решить «проблемы коррупции»

07.01.2022, 2:50, Новости дня
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Администрация Соединенных Штатов готова к оказанию помощи Казахстану в решении вызвавших протесты в республике политических и экономических проблем, в частности, «проблемы коррупции», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

По версии представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые «по своей сути являются экономическими и политическими». «В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», – добавил Прайс. «Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», – сказал он. Прайс пояснил, что Соединенные Штаты, в частности, могли бы содействовать в решении «проблемы коррупции».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



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