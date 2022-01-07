В ВОЗ обеспокоились скоростью вакцинации в 100 странах мира

Свыше 100 стран по всему миру могут не успеть вакцинировать 70% своего населения к июлю 2022 года, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он добавил, что в некоторых странах люди уже получают четвертую прививку, а в других вакцинацию не прошли еще даже медицинские работники.

В декабре Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.