 

В ВОЗ обеспокоились скоростью вакцинации в 100 странах мира

07.01.2022, 2:06, Новости дня
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Свыше 100 стран по всему миру могут не успеть вакцинировать 70% своего населения к июлю 2022 года, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он добавил, что в некоторых странах люди уже получают четвертую прививку, а в других вакцинацию не прошли еще даже медицинские работники.

В декабре Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.



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