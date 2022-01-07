 

Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алма-Ате

07.01.2022, 2:06, Новости дня
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Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алма-Ате, сообщил телеканал «Атамакен бизнес».

По имеющимся у телеканала сведениям, в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом не уточняется, копии каких именно фильмов пострадали в результате событий в Алма-Ате и где они хранились, передает ТАСС.

Киностудия «Казахфильм» была основана в 1934 году, находится в Алма-Ате. В советский период на студии были созданы известные фильмы, становившиеся лидерами всесоюзного проката. Среди них – «Конец атамана» (1972, режиссер Шакен Айманов, 30,6 млн зрителей), «Тайны мадам Вонг» (1986, режиссер Степан Пучинян, 30,1 млн зрителей), «Девушка-джигит» (1955, режиссер Павел Боголюбов, 27,8 млн зрителей), «Там, где цветут эдельвейсы» (1966, режиссер Ефим Арон и Шарип Бейсембаев, 25, 3 млн зрителей), «Транссибирский экспресс» (1978, режиссер Эльдор Уразбаев, 23,8 млн зрителей), «Игла» (1988, режиссер Рашид Нугманов, 15,5 млн зрителей).

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



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