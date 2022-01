В Алматы по людям, стоявшим на площади, открыли огонь из автоматов. Есть убитые и раненые

Стреляли силовики в рамках “антитеррористической операции”, которую объявили власти Казахстана. По информации активистов и журналистов, военные применяли оружие не только против мародеров, но и против мирных протестующих, отметило “Радио Азаттык”.

Журналист ВВС news Абдужалил Абдурасулов опубликовал 6 января в Twitter видео стрельбы в Алматы.

“Вот как было сегодня ночью”, – написал он.

This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf

— Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022

Абдурасулов также уточнил в Twitter, что “на площади идет настоящая битва”.

“Насколько я могу судить – звук выстрелов, пулеметов в дополнение к светошумовым гранатам и чему-то, что звучит как фейерверк”, – отметил корреспондент ВВС.

It sounds like a real battle going on the square. From what i can tell – the sound of gunfire, machine guns in addition to stun grenades and what sounds like fireworks #Almaty #Kazakhstan

— Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022

ВВС news опубликовала в YouTube кадры спецоперации, на которых видно, что группы силовиков ведут огонь в сторону протестующих.

ВИДЕОВидео: BBC News – Русская служба / YouTube

Русская служба ВВС вечером 6 января сообщила, что бой в центре Алматы “в основном закончился, протестующие убиты или разбежались”.

По словам людей, проживающих поблизости площади Республики в Алматы, были слышны также разрывы гранат. Активист Марат Турымбетов заявил, что пять человек получили ранения, сообщило hromadske.ua.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты “десятки” участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов погибли 18 силовиков.

