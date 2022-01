Остин и Шойгу обсудили “снижение рисков” у границ Украины

“6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины”, – сказано в сообщении оборонного ведомства США и в Twitter главы Пентагона.

This morning, I spoke with Russian Minister of Defense Sergey Shoygu. We discussed risk reduction near Ukraine’s borders. pic.twitter.com/tm67DBdrsw

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 6, 2022

В российском оборонном ведомстве проинформировали, что во время телефонных переговоров стороны обсудили “представляющие взаимный интерес вопросы безопасности”, сообщает ТАСС.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября 201 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. В Белом доме в тот же день заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявлял, что Соединенные Штаты не планируют обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся НАТО или относящиеся исключительно к ситуации в Европе, в ходе встречи с представителями РФ 10 января в Женеве.

6 января заместитель государственного секретаря США Венди Шерман провела разговор с заместителем генерального секретаря НАТО генералом Мирчей Джоанэ, во время которого была обсуждена общая озабоченность накоплением Россией военных сил у границы Украины и предстоящая встреча Совета НАТО – Россия.

