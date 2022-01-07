 

В Казахстане будет находиться около 2,5 тыс. миротворцев – генсек ОДКБ

07.01.2022, 0:38, Новости дня
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“Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ – порядка 3,6 тыс. Если надо будет – будем усиливать группировку в Казахстане”, – сообщил он.

Зась добавил, что география размещения будет зависеть от решений, которые будут приниматься командующим контингентом на месте. Он подтвердил РИА “Новости”, что военнослужащие контингента имеют право применять оружие в случае нападения на охраняемые ими объекты. 

На данный момент в ОДКБ официально не сообщили, сколько военнослужащих направят в Казахстан страны-члены организации. “Интерфакс” информирует, что в состав группировки, отправленной в Казахстан, вошли военные РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. 

По неофициальным данным Sputnik Армения, Ереван отправил в Казахстан порядка 70 военнослужащих. По информации РИА “Новости”, Таджикистан отправил в эту страну около 200 своих военных. 

Парламент Киргызстана не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Кабмин страны призвал жителей с пониманием отнестись к возможной отправке киргизских военных в Казахстан, а пресс-секретарь президента Кыргызстана Ербол Султанбаев сказал, что в случае отправки войск в Казахстан, они не будут участвовать в действиях против граждан соседней страны. 

Министерство обороны Беларуси сообщало в Telegram об отправке белорусских военных в Казахстан, не назвав при этом их количество. Также неизвестно число российских военных, отправленных в эту страну.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. 

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране.

6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты “десятки” участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

МВД Казахстана заявило о восьми погибших правоохранителях. СМИ писали о 13 погибших полицейских, двое из которых – “с отсеченными головами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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