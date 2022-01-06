США оценили влияние помощи ОДКБ Казахстану на переговоры с Россией

Отправка Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миротворцев в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров РФ и США, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет никаких изменений в запланированных трех сериях переговоров на следующей неделе», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу сообщить, сказалось ли направление контингента ОДКБ в Казахстан на планах проведения Москвой и Вашингтоном переговоров по безопасности.

«Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», – отметила Псаки. Вопросы относительно российского участия в контингенте ОДКБ, отправленном в Казахстан, она рекомендовала задавать Москве.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за развертыванием миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. «Я скажу, что США и, откровенно говоря, весь мир будут следить за любыми нарушениями прав человека», – сказал Прайс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности свободы СМИ в Казахстане.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.

Напомним, в декабре минувшего года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Российско-американские переговоры в Женеве должны начаться 10 января, 12 января соберется Совет РФ – НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.