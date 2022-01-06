 

Байден обвинил Трампа в препятствовании мирной передаче власти: Он не может смириться с тем, что проиграл

06.01.2022, 22:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Байден отметил, что Трамп стал первым президентом в истории США, который отказался признать результаты выборов.

“Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, но попытался предотвратить мирную передачу власти, когда разъяренная толпа ворвалась в Капитолий. Мы должны сделать так, чтобы подобное нападение никогда больше не повторилось”, – сказал он.

Байден заявил, что утверждения Трампа о фальсификации результатов голосования могут подорвать принцип верховенства закона и повлиять на будущие выборы.

“Мы должны абсолютно четко понимать, где правда, а где ложь. Правда такова: бывший президент США создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что ставит власть выше принципов. Он не может смириться с тем, что проиграл”, – добавил американский президент.

Контекст:

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: бывший вице-президент Джо Байден получил 306 голосов, 45-й президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытался оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 6 января 2020 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Хромающего Ефремова доставили в суд

16.03 / В Кремле назвали “мифом” заявления о новом мирном плане по Донбассу

23.10 / Власти Москвы назвали способ избежать более строгих карантинных мер

15.11 / Украинские позиции на Донбассе обстрелял снайпер – штаб ООС

25.09 / Беглов освободил от должностей двух вице-губернаторов Петербурга

15.02 / «Зеленая Альтернатива» подала заявку на вступление в Европейскую партию зеленых

05.12 / Трамп подписал «акт Родченкова»

22.12 / На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией

08.12 / Зеленский высказался о переговорах Путина и Байдена

02.10 / Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии – Никифоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика