 

17 студий Sony работают над созданием игр для PlayStation 5

06.01.2022, 20:52, Новости дня
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Руководитель японской компании Sony Interactive Entertainment сообщил о том, что для новой консоли PlayStation 5 игры создают сразу 17 студий, работающих как структурные подразделения корпорации.

Напомним, что игровая приставка пятого поколения вышла более года назад. Но вскоре оказалось, что возможности устройства гораздо шире, чем у предшественниц. Поэтому игры необходимы более сложные и продвинутые. Иначе геймеры просто не почувствуют разницы между PlayStation пятой и четвертой серии.

Однако руководство «Сони» все еще ждет, когда все эти специалисты «проявят свои творческие таланты». В то же время, никто не называет количества новых игр, которые могут выйти на рынок. Это серьезно бьет по имиджу компании, говорят эксперты.



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