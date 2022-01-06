 

Названы самые производительные Android-смартфоны в классе эконом

06.01.2022, 20:08, Новости дня
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Рейтинг самых производительных смартфонов, работающих на операционной системе Android и относящихся к эконом-классу, составили специалисты AnTuTu.

Они, в частности, пришли к выводу о том, что все устройства, заслуживающие внимания, работают на процессорах Snapdragon 778G. Разумеется, в списке лидеров 2021 года появились новые гаджеты.

Однако платформа Snapdragon 778G уже начала стремительно терять позиции. Так, в ноябре лучших смартфонов данного сегмента с такими чипами было 10, а в декабре – всего лишь 8. Например, «серебряную медаль» получил Honor 60 Pro с процессором Snapdragon 778G+. Однако чемпионский титул остался у iQOO Z5. А на пятое место впервые вырвался простой смартфон Honor 60, у которого также Snapdragon 778G.



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