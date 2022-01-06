 

Глава ДТЭК Тимченко: Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу

06.01.2022, 18:00, Новости дня
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“Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, – считает генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. – Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, – успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и зеленые источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии”.

По словам Тимченко, у Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.

Контекст:

В 2021 году компания ДТЭК увеличила добычу природного газа до 2 млрд м3, что стало рекордом для частной газодобычи в стране. ДТЭК инвестировал свыше 10 млрд грн в разработку газовых месторождений и строительство газовой инфраструктуры, писало агентство “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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