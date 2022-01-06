 

Таран: Судя по контингенту в 3000 военных, Россия решила сильно не отвлекаться на Казахстан. Украина остается для нее приоритетной мишенью

06.01.2022, 18:00, Новости дня
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Фиксируем.

В Казахстан направлены из:

России – 3000 военных;
Беларуси – 500 военных;
Таджикистана – 200;
Армении – 70.

Кыргызстан официально отказался вводить войска

Судя по минимальному контингенту, действующий режим готов самостоятельно подавлять протесты.

Ну и плохие новости для украинцев. Судя по контингенту, прогнозы тех, кто считал, что Россия завязнет в Казахстане (кстати, тоже так думал) – не сбываются.

Россия решила не отвлекаться сильно на Казахстан. Украина остается приоритетной мишенью на ближайшее время.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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