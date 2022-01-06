Таран: Судя по контингенту в 3000 военных, Россия решила сильно не отвлекаться на Казахстан. Украина остается для нее приоритетной мишенью
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Фиксируем.
В Казахстан направлены из:
России – 3000 военных;
Беларуси – 500 военных;
Таджикистана – 200;
Армении – 70.
Кыргызстан официально отказался вводить войска
Судя по минимальному контингенту, действующий режим готов самостоятельно подавлять протесты.
Ну и плохие новости для украинцев. Судя по контингенту, прогнозы тех, кто считал, что Россия завязнет в Казахстане (кстати, тоже так думал) – не сбываются.
Россия решила не отвлекаться сильно на Казахстан. Украина остается приоритетной мишенью на ближайшее время.
Источник: Viktor Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет