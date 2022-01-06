 

В США арестовали 54-летнюю учительницу, которая у себя дома вакцинировала от COVID-19 17-летнего подростка

06.01.2022, 18:00, Новости дня
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О случае сообщила полиция округа Нассау, пишет 3 января The New York Times.

Лауру Руссо обвинили в несанкционированной профессиональной деятельности и арестовали накануне Нового года.

Полиция сообщила, что учительницу позже освободили и она должна предстать перед судом 21 января.

Согласно законодательства, несанкционированное занятие какой-либо профессией является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде заключения сроком до четырех лет.

The New York Times отмечает, что в большинстве штатов нужно согласие родителей на вакцинацию от COVID-19 несовершеннолетних. При этом некоторые родители препятствуют вакцинации детей из-за опасения по поводу возможных побочных эффектов и безопасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC) на утро 5 января, в Штатах за все время пандемии подтвердили 57,19 млн случаев COVID-19, умерло около 827,88 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

В США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило 245,28 млн человек (73,9% от общего населения страны), две – почти 206,8 млн (62,3%), бустерную дозу – 72,26 млн граждан (34,9% от количества тех, кто привит дважды).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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