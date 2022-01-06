 

Выпущен роутер TP-Link с самостоятельно настраивающимися антеннами

06.01.2022, 17:54, Новости дня
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Еще одна интересная презентация состоялась на выставке CES 2022, с которой в последние дни поступает очень много сообщений о новинках в мире электроники. Представлен маршрутизатор TP-Link, одной из главных особенностей которого является способность автоматически в автономном режиме поворачивать антенны таким образом, чтобы обеспечить самый лучший сигнал Wi-Fi для принимающих устройств.

Как пояснили представители компании-разработчика, в этом роутере поддерживается формат Wi-Fi 6Е. То есть, сигнал распространяется в частотном диапазоне 6 ГГц. При этом остается поддержка и 2,4 ГГц, а также 5 ГГц.

Данный маршрутизатор вышел под названием Archer AXE200 Omni. С его помощью можно смотреть потоковое видео с разрешением 8К.



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