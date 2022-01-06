“Нет слов. Какая природная красота и энергия”. Брежнева оттянула трусы и оголила лобок

“Ретроспектива”, – написала она.

В подборку вошли фото Брежневой в декольтированных платьях и топах, а также в купальниках и белье. Для одного из снимков певица позировала спиной к камере, засветив полуголые ягодицы, а еще для одного – в белом комплекте белья. Она отодвинула трусы вниз, оголив лобок.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Нет слов. Какая же природная красота и энергия”, – прокомментировала подписчица yustina_yavir.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

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