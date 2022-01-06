Киргизия начала эвакуировать своих граждан из Казахстана

МИД Киргизии проводит эвакуацию своих сограждан из Казахстана через КПП государственной границы, организован транспорт и оплачены все расходы, информирует внешнеполитическое ведомство.

«В связи с последними событиями в республике Казахстан министерство иностранных дел Кыргызской Республики в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам проводит работу по эвакуации граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты государственной границы», – приводит РИА «Новости» сообщение киргизского МИД.

По поручению министерства генеральным консульством Киргизии в Алма-Ате организован транспорт и оплачены все расходы эвакуации. Сообщается, что в настоящее время граждан Киргизии направляют в контрольно-пропускной пункт, где после пересечения границы их встретят сотрудники департамента консульской службы МИД.

«Министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания», – подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.