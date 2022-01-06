 

США отказались отвечать на предложения РФ по безопасности «пункт за пунктом»

06.01.2022, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах», – цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что США в ходе переговоров с Россией намерены обсуждать вопросы «вторжения в соседние страны» и «применение химического оружия на иностранной территории».

Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

«Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса», – указала она.

Также Псаки отметила, что Белый дом не планирует предсказывать итоги переговоров.

«Ранее я уже сказала о том, что мы ждем на этих переговорах, но я не буду предсказывать, чем они могут закончиться», – заключила она.

Напомним, МИД публиковал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом РФ – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Принц Гарри взял 20-недельный декретный отпуск по уходу за новорожденной дочерью

09.03 / Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения на подземном заводе в Натанзе – Reuters

28.07 / Минтруд сообщил о возврате уровня безработицы в РФ к допандемическому

02.11 / Кабмин Украины регулярно не назначает на должности победителей конкурсов на госслужбу — Bihus.Info

05.04 / В компании Apple создадут обновленный iMac с огромным экраном

05.08 / Renault представила спецверсию модели Clio

17.11 / Для Android TV предоставлены новые возможности

01.09 / В Украине появится колл-центр для помощи онкобольным и их родственникам

05.07 / Китайские производители решили создать конкурентов видеокартам GeForce и Radeon

17.09 / Кремль оценил перспективы новой встречи «нормандской четверки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика