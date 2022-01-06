США отказались отвечать на предложения РФ по безопасности «пункт за пунктом»

Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах», – цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что США в ходе переговоров с Россией намерены обсуждать вопросы «вторжения в соседние страны» и «применение химического оружия на иностранной территории».

Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

«Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса», – указала она.

Также Псаки отметила, что Белый дом не планирует предсказывать итоги переговоров.

«Ранее я уже сказала о том, что мы ждем на этих переговорах, но я не буду предсказывать, чем они могут закончиться», – заключила она.

Напомним, МИД публиковал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом РФ – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».